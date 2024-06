Anitta revela que único método contraceptivo que usa é camisinha e explica motivo

Anitta abriu o coração sobre diversas questões pessoais durante participação no podcast On Purpose with Jay Shetty. A cantora confessou que deixou de tomar anticoncepcional por sofrer muito com os efeitos colaterais do medicamento hormonal e hoje o único método contraceptivo que usa é a camisinha.

- Era uma loucura com os hormônios, porque a vida nunca era estável. Era uma loucura. Meu corpo não recebia isso bem. [...] Antes, eu era muito preocupada em ser mais bem-sucedida, ser mais rica e fazer mais dinheiro. Porém, eu não tinha ideia nenhuma de quanto dinheiro eu tinha, não acompanhava minha conta bancária. Apenas fazia por fazer. Hoje, sou mais tranquila, mas sei. Não preciso de uma casa maior, dois caros diferentes, estou bem, começou ela.

A artista frisou que as pílulas não faziam bem para seu corpo e contou que apenas um ano após interromper o uso que deixou de sentir os efeitos colaterais.

- Eu tinha perda de cabelo, loucura na minha pele, mudanças bruscas no humor, em que eu ficava muito deprimida em certos momentos e depois muito feliz e irritada. Era uma montanha-russa e eu não queria mais isso. Quando a menstruação chegava perto eu não tinha energia, só queria dormir o dia todo, era muito ruim. Agora estou estável, sempre a mesma. Sinto a diferença, mas demorou mais de um ano para deixar de sentir os efeitos colaterais do anticoncepcional. São duas pessoas decidindo algo, não deveria ser só a responsabilidade da mulher. Sinto que se fosse o homem engravidando, ia ser muito diferente.

Anitta ainda disse que já teve DIU de cobre, mas ele era pior para a endometriose. Por conta disso, preferiu utilizar apenas preservativos e se comunica com o universo para saber quando será o momento certo para ter um filho.

- Eu tinha um DIU de cobre que fazia muito mal para o meu útero, era muito sangue e é pior para a endometriose. Hoje em dia, uso apenas camisinhas. Elas existem por um motivo, e rezo para Deus, falo com o universo para avisar quando será o momento. Eu consigo sentir, sabe? Acho que quando você se comunica com o universo, dá certo. Eu falo para o universo que, quando achar que for o momento, para mandar a pessoa ideal para ser o pai ou mãe dos meus filhos, aí eu estarei pronta. Mas preciso que o universo me diga. Escrevo muito o que eu quero de acordo com os ciclos lunares.

A funkeira, cujo nome verdadeiro é Larissa, explicou que criou Anitta como uma espécie de super-heroína que lhe daria confiança e a ajudaria na autodefesa, mas acabou ignorando seu verdadeiro eu e precisou achar um equilíbrio.

- A Anitta é tipo uma super-heroína. Se a Larissa era uma menina insegura, que tinha medo de ser julgada, de não ser amada e desenhasse uma super-heroína, essa seria a Anitta. É aquela que vai lá, fala com as pessoas, nada de ruim acontece com ela, ela é a melhor, a maioral e faz o que quer. Quando me tornei cantora, coloquei esse personagem na vida real. O problema foi que eu estava trabalhando tanto para suprir meu vazio e fazendo isso como Anitta, que comecei a acreditar que eu era só aquilo. Parei de valorizar o que eu era como Larissa, porque eu era insegura, um ser humano normal que tem sentimentos normais, que pode estar triste, que pode estar machucada, que pode estar tudo isso. Meu equilíbrio acabou. Eu precisava aceitar e ver qualidades em ambas.

Ela também revelou que quando se tornou famosa, se viu obrigada a revelar que sofreu abuso sexual na adolescência com medo que uma pessoa divulgasse seu segredo antes que ela mesma pudesse contar sua história.

- Fui abusada quando adolescente. E eu tive que falar sobre isso, porque estava com medo de uma pessoa no Brasil, que aparentemente descobriu, eu não sei como. E eu não queria que meu segredo mais profundo fosse espalhado por uma pessoa que não fosse eu mesma. Quando isso aconteceu na minha adolescência, eu pensei que se eu fosse diferente, nenhum cara teria feito aquilo comigo. Então criei a Anitta de momento de dor e tristeza. Por causa disso, não consigo sentir que a Larissa é menor, sou só um humano que tem as mesmas inseguranças.