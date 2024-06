Via Dutra terá trecho interditado nesta quarta-feira na Serra das Araras

A Rodovia Presidente Dutra, principal ligação entre os Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, terá trechos interditados nesta quarta-feira, 5. A concessionária CCR RioSP pretende iniciar nesta data as detonações de rochas para a construção de novas pistas na Serra das Araras, entre as cidades de Piraí e Paracambi, no lado fluminense da estrada.

A pista de subida da serra - com sentido São Paulo - será interditada às 11h30 e vai ficar bloqueada por duas horas na altura do quilômetro 230,5. Já a pista de descida deve ser fechada entre 12h15 e 12h45.

A concessionária vai divulgar o calendário com as próximas detonações de junho na semana que vem. Aproximadamente 500 m3 de rocha devem ser detonados, segundo a empresa.

A partir de julho, o fechamento da pista de subida ocorrerá de segunda a quinta-feira, por até duas horas, a partir das 11h30. Nos mesmos dias, o sentido oposto será interditado das 12h15 às 12h45.

A previsão é que a nova pista de subida seja entregue em 2028, e a pista de descida no ano seguinte.

A pista de descida será remodelada e ganhará duas novas faixas. Quando a obra estiver pronta, em 2029, o tempo de subida vai cair 25% e o de descida, sentido Rio, cairá 50%, segundo a concessionária.

A obra viária é uma das mais aguardadas, já que a rodovia está entre as mais movimentadas do País. Pela serra passam, nos dois sentidos, 390 mil veículos por mês (36% são de carga).

O traçado da Rodovia na Serra das Araras ainda é o original, de 1940, com muitas curvas, não comportando o volume de tráfego. Os acidentes são frequentes. A serra tem um desnível de aproximadamente 400 metros, equivalente à altura do Pão de Açúcar, cartão-postal carioca.

Atualmente, são duas faixas para descer e outras duas para subir. Depois que as obras forem concluídas, o motorista terá quatro faixas com um acostamento em cada sentido. Isso vai aumentar a velocidade de 40 km por hora para 80 km/h, tanto na descida quanto na subida.