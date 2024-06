Dois morrem após tentativa de assalto a PM em Santo André

Dois homens, de 19 e 20 anos, morreram após tentarem assaltar uma policial militar e seu namorado no bairro Jardim Las Vegas, em Santo André, na noite de ontem (4). O casal saía de casa em uma motocicleta quando foi abordado por três suspeitos a pé. Segundo informações da SSP (Secretaria de Segurança Pública), os assaltantes anunciaram o roubo e, enquanto um deles tentava levar o veículo, os outros dois se dirigiram às vítimas.

O namorado da policial, que estava armado, baleou dois suspeitos. Um dos assaltantes morreu no local e o outro faleceu após ser socorrido. O terceiro fugiu, abandonando a motocicleta.

As armas usadas no crime e da vítima foram apreendidas e o local passou por perícia. Os corpos foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal) e o caso foi registrado como roubo tentado, resistência, homicídio e legítima defesa no 6º Distrito Policial de Santo André.