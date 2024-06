Jornalismo e esporte tornam-se cada dia mais essenciais na TV aberta

A transmissão da final da Champions e a conquista do Real Madrid, por tudo que nos representou nas presenças e atuações de Vini Jr. e Rodrygo, ainda aparece entre os principais acontecimentos deste último fim de semana.

A exemplo do que tem feito nos últimos anos, o canal TNT apresentou um trabalho jornalístico dos mais completos, em muitos momentos nos levando a imaginar que Londres estava logo aqui. Uma equipe numerosa foi envolvida nesta cobertura, uma vez mais, impecável.

E destaque-se também, como não poderia deixar de ser, para a presença do SBT, com Cléber Machado muito provavelmente em um novo grande momento da sua carreira. Parece que mais livre, leve e solto, sem se submeter a um roteiro de bordões previamente montados para cada momento da partida ou querer elevar a emoção quando não é necessário. Tudo sai conforme a viagem da bola.

Está certo que foi uma decisão de Champions, que assim como todas finais sempre chama muito atenção, mas, ao mesmo tempo, serve para confirmar a verdade de que o esporte, como o jornalismo, se mostra cada dia mais essencial na vida de toda e qualquer TV aberta.

TV TUDO

Tem oxigênio

A final da Liga dos Campeões no sábado, como se não bastasse os interessantes números de audiência, também reforçou o grande bem que a Globo fez ao mercado ao abrir mão de Cléber Machado. O narrador tem brilhado não apenas nas transmissões do SBT como também em outras mídias.

Em vias de

Evidente que a Globo tem sua linha de conduta estabelecida e não cabe a ninguém se meter em assuntos internos, mas, assim como o Cléber, também a saída de Milton Leite na Olimpíada deixa perguntas no ar. Afinal de contas, até hoje ele é um dos principais nomes da narração esportiva, e agora com Paulo Andrade, o SporTV ficaria mais forte ainda.

Quase no fim

Terminam na quinta-feira, na Argentina, as gravações do Acerte ou Caia!, da Record, com apresentação de Tom Cavalcante. Ainda hoje os trabalhos seguem com as participações de Rafael Cortez, Dadá Coelho, Adriana Bombom, Flor, Lucas Veloso, Rodrigo Capela e a dupla Hugo e Thiago.

Saldo

Nas gravações desta primeira temporada, o Acerte ou Caia! levou 176 participantes para Buenos Aires. Total de 16 episódios, com 11 deles em cada um.

Outras frentes

Fernanda Vasconcellos está afastada das novelas desde o trabalho em Haja Coração, em 2016, quando passou a se dedicar ao streaming, TV paga e cinema. E teatro também. Pode ser vista, ao lado de Ana Beatriz Nogueira e Kika Kalache, no espetáculo Sra. Klein, no Bravos, em São Paulo.





Filme do Mallandro

Ana Paula Tabalipa, longe da televisão desde o trabalho na novela Gênesis, como Ziva, marcou presença em Mallandro: O Errado Que Deu Certo, que chega aos cinemas no dia 13. Ela faz uma das ex-mulheres do protagonista Sérgio Mallandro, a mãe de Milla, interpretada por Marianna Alexandre.





Vai na certeza

A Globo, como o público poderá constatar em Mania de Você, substituta de Renascer, raramente faz lançamentos no seu principal horário de novelas. Uma cara totalmente desconhecida. Muito disso, devido à necessidade de o elenco atrair audiência e despertar interesse de patrocinadores. A própria Gabz, uma das protagonistas, não é muito conhecida, mas já tem vários trabalhos no currículo. O horário das 21h não aceita erros.

Tá lá

A partir do dia 26, o conteúdo do Star+ estará disponível dentro do aplicativo Disney+. Se a migração for levada ao pé da letra, isso também inclui a série da Bruna Surfistinha? É só uma curiosidade?

É ele

Décio Piccinini, de tantas e tão boas histórias, é o convidado desta terça-feira do Programa de Todos os Programas no YouTube da Record, do R7 e nas mídias sociais. Às 18h, ao vivo. A televisão contada e revelada.