Bárbara Evans atualiza quadro de saúde do filho e diz que conseguiu vaga na UTI: -Está tudo bem

Depois de dar um belo susto nos seguidores na manhã desta segunda-feira, dia 3, Bárbara Evans voltou às redes sociais para acalmar as pessoas e dizer que Antônio, gêmeo de Álvaro, está bem e já foi encaminhado para a UTI, Unidade de Tratamento Intensivo, após ser diagnosticado com bronquiolite.

A influenciadora levou os três filhos para o hospital no último domingo, dia 2, e o bebê de apenas seis meses precisou passar por um tratamento intensivo para terminar com o desconforto respiratório que estava sentido. Agora, a influenciadora apareceu mais calma para contar as atualizações.

- Está tudo bem. Conseguimos uma vaga na UTI, começou.

Na sequência, Bárbara revelou que os hospitais particulares e públicos estavam todos lotados e, por esse motivo, eles não conseguiam uma vaga para colocar o bebê na UTI.