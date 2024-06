RS anuncia investimento de pelo menos R$ 3 bi para atender rodovias no Estado

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), anunciou nesta segunda-feira, 3, um investimento de pelo menos R$ 3 bilhões voltado para 8.434 km de rodovias pavimentadas e não pavimentadas, atingidas de alguma forma pelas enchentes no Estado.

"Vamos buscar viabilizar todo investimento possível, e podemos assegurar que pelo menos R$ 3 bilhões são estimados", afirmou o Leite em nota publicada no site do governo do RS. "Esse valor seria para não apenas reconstruir pontes e recompor estradas, mas também para melhorar trechos dessas estradas e qualificar toda a rodovia, garantindo conforto e segurança aos usuários", completou.

O anúncio faz parte de um plano para a recuperação e reconstrução de rodovias e pontes que foram prejudicadas pelas chuvas intensas. Segundo o governo do Estado, o custo mínimo de R$ 3 bilhões será para "obras de correção e liberação dos pontos atingidos". O valor pode atingir ainda R$ 9,9 bilhões com as adaptações às mudanças climáticas

Haverá critérios de atendimento às cidades com base nas necessidades locais. "Os critérios adotados destacam o impacto que a falta de restabelecimento da rodovia causa na região, para que possamos definir as prioridades imediatas. Essas rodovias são as consideradas essenciais, que necessitam de agilidade e resposta ágil", disse o secretário de Logística e Transportes do Rio Grande do Sul, Juvir Costella.

Nos casos em que há grande impacto, a contratação utilizada será com dispensa de licitação, em regime integrado, o que, conforme a nota, permite que "as fases de instrução do processo sejam realizadas em até 15 dias".