O Dia D. Ou: Operação Overlord. A França vai ser libertada. 6 de junho de 1944. No ano seguinte, o fim da guerra.

“Memória, não se esqueça que dia 6 de junho, quinta-feira será a comemoração dos 80 anos da maior operação de guerra da História. Dia D, Invasão da Normandia, começando com a Libertação da França e terminando com a rendição incondicional da Alemanha Nazista em 8 de maio de 1945.

Tudo já se escreveu sobre o chamado Dia D. “Memória” cita duas fontes: BBC e FAB.

VIRADA HISTÓRICA

Tropas do Reino Unido, dos Estados Unidos, do Canadá e da França atacaram as forças alemãs no litoral norte da França, em 6 de junho de 1944.

BBC (British Broadcasting Corporation), serviço público de rádio e televisão no Reino Unido.

FRANÇA LIBERTA

O Dia D, também conhecido como Operação Overlord, que resultou na conquista de parte da Normandia, no Norte da França, aconteceu no dia 6 de junho de 1944. Foi a maior operação de guerra da história, combinou diversas forças militares e marcou o início da liberação da França do domínio dos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Também foi extremamente importante ao criar um front ocidental de luta contra a Alemanha Nazista, o que acentuou o desgaste dos alemães que já lutavam na Itália e no front oriental contra a União Soviética.

Instituto Histórico-Cultural da Aeronáutica. Museu Aero Espacial. FAB – Força aérea Brasileira

GRANDE ABC

Em nossa região, o exemplo foi dado pela atual administração pública de Ribeirão Pires, que recuperou o monumento em homenagem aos expedicionários da cidade.

E as demais cidades?

Temos monumentos em vários municípios, nem todos preservados como deveriam. Nós, da “Memória”, nos comprometemos a focalizar todos os espaços do Grande ABC em homenagem aos pracinhas da FEB enviados à Europa durante a Segunda Guerra. Caberá às Municipalidades – Executivos e Legislativos – cuidarem desses tesouros.

O retorno dos pracinhas, em 1945, foi um acontecimento patriótico sem precedentes na região. As celebrações anuais no chamado Dia da Vitória – 8 de maio – foram realizadas. Hoje a data é esquecida. Que pelo menos em 2025, 80 anos depois, a data seja recuperada, uma tarefa que passa pela escola.

Antonio Cruchiak, um dos expedicionários do Grande ABC, ex-presidente da Associação dos Veteranos da FEB em São Bernardo

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 5 de junho de 1994 – Edição 8718

POLÍTICA – Os partidos do Grande ABC vão lançar 57 candidatos, 40 dos quais à Assembleia Legislativa.

COPA 94 – Brasil iria jogar naquele dia com o Canadá em Edmonton, em mais um teste do técnico Parreira.

A torcida unida do Santo André, formada por 16 torcedores, preparava-se para viajar rumo à Copa dos EUA.

MEMÓRIA – Nasce São Bernardo.

EM 6 DE JUNHO DE...

1904 – Iniciada a demolição da igreja do Rosário, em São Paulo. Caiu um tijolo na cabeça do servente de pedreiro José Cirilo, que sofreu ferimento ligeiro.

Berlim, 2 – Está concluída a instalação do cabo telegráfico ligando diretamente a Alemanha à América. Estabelecidas as primeiras comunicações.

1919 - Nascia, em Birigui (SP), o professor Paulo Onézimo Affini, que entre 1961 e 1976 lecionou no Instituto de Educação João Ramalho, de São Bernardo.

Lecionou também no Instituto Mauá de Tecnologia, em São Caetano e São Paulo, entre 1963 e 1995, e foi diretor de dois ginásios estaduais: o de Vila Humaitá, em Santo André, e o 20 de Agosto, na Vila Marlene, em São Bernardo.

1929 - César de Oliveira nascia em São José do Rio Preto. Foi diretor-gerente da Rádio Emissora ABC, de Santo André, entre 1956 e 1958.

A foto da capa do livro “Programa de Auditório” – belíssima – foi cedida por César de Oliveira.

1979 – Moradores do Jardim Santo André pediam melhorias: redes de água, esgoto, iluminação pública. A luz domiciliar chegou só em 25 de maio (de 1979) para subir o morro em estacas de madeira.

Ribeirão Pires exaltava a natureza com monumento inaugurado na Avenida Francisco Morato, na entrada do bairro da Pedreira.

NOTA DA MEMÓRIA – Tarefa aos amigos memorialistas de Ribeirão Pires: como está este monumento hoje?

HOJE

Dia Nacional do Teste do Pezinho.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Osvaldo Cruz, fundado com o nome de Vila Califórnia em 6 de junho de 1941. Elevado a município em 1944, desmembrando-se de Guararapes e Tupã.

Também aniversariam em 6 de junho: Açailândia (MA), Agronômica, Aurora e Caibi (SC), Angelim (PE), Chaves (PA), Formiga e Lagoa Dourada (MG) e Sertanópolis (PR).

São Norberto

6 de junho

Apóstolo da Eucaristia. Arcebispo de Magdeburgo, na Saxônia, na Alemanha. Combateu os erros de seu tempo e implantou as reformas estabelecidas pelo papa. Faleceu no ano 1134.

Ilustração: Arquidiocese de São Paulo (divulgação)