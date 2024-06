Aos enamorados de ontem. Aos de hoje, algumas informações: Já ouviram falar em vitrola? Em long-plays e compactos? E em 78 rotações?

E nesta crônica do andreense Vanderlei Retondo, cenários como o Palácio de Mármore do Moinho São Jorge, o som de Johnny Rivers, luz negra e entre os salões um que ficava no bairro Santa Terezinha e reprovou o cronista, que nem ligou...

Os bailinhos de 1950, 1960, 1970...

Uma crônica de Vanderlei Retondo

O Dia dos Namorados está chegando e com ele velhas e belas recordações, como a dos bailinhos de outrora onde muitos namoricos adolescentes começaram.

Os jovens nas décadas de 1950 e 1960 costumavam participar de bailinhos caseiros, pois a grana era curta e os eventos no Palácio de Mármore, um dos poucos salões de festas da época, tinham valores proibitivos para a maioria

Normalmente realizados na garagem da casa de uma das moças com a respectiva permissão de seus pais, os jovens se organizavam para dividir os custos do evento, cabendo aos moços trazerem as bebidas e às moças os quitutes.

O som ficava ao encargo de alguém que possuísse um aparelho conhecido como vitrola, onde long-plays, compactos duplos e simples, bem como as bolachas de 78 rotações, reproduziam Beatles, Ray Conniff, Roberto Carlos dentre outros.

O ápice acontecia quando alguém colocava o disco do Johnny Rivers cantando “Do You Want To Dance?”. Ah! Como era gostoso dançar aquela música! Naquele momento a iluminação era reduzida ou apagada e substituída por uma luz negra que, com sua fosforescência característica, iluminava os casais enamorados. Coincidentemente, era nesses momentos que o dono da casa aparecia e acendia as luzes, colocando fim nas intenções dos mais exaltados.

O tempo passou, veio a década de 1970 e com ela novas formas de diversão, em salões que proporcionavam eventos mais acessíveis para os jovens da região, como o do Oito De Abril, na Rua Joaquim Távora, do Clube Bochófilo, na Rua Almirante Tamandaré e o Clube de Xadrez, na Rua Antonio Álvaro onde, não só ao som de Bee Gees, Queen, Aerosmith, mas também de músicas românticas como “Dio, como Ti Amo” composição do inesquecível Domenico Modugno, faziam a alegria dos jovens, agora sem a presença incomoda dos pais das moças.

Mas como nem tudo são flores, um desses salões deixou-me lembranças não tão agradáveis, não pelo evento em si, mas pelas suas consequências.

O salão ficava localizado no bairro de Santa Terezinha, possivelmente na Praça Rui Barbosa ou nas proximidades, não me recordo com precisão. Costumava frequentá-lo com certa regularidade às quintas feiras, quando lá aconteciam os eventos.

Naquela época eu frequentava o curso técnico em Química Industrial no Instituto Pentágono, que ficava na Avenida Dom Pedro II onde hoje existe um restaurante do McDonald’s e aquelas faltas me custaram o ano letivo.

Arrependimento? Nenhum! Apenas mais uma lição que a vida me ensinou e a boa lembrança de que como era gostoso dançar de rostinho colado.

Crédito da foto 1 – Ilustração: Neli Vieira; Cabeça Ativa, maio 2019

MÃOS. ‘Tua mão no meu seio, sim, não, não, sim. Não é assim que se mede um coração’ (Alice Ruiz)

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 5 de junho de 1994 – Edição 8718

MANCHETE – Mailson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda, diz que real vai dar certo.

SANTO ANDRÉ – Região ganha escola de ecologia.

Primeiro curso de educação ambiental marcado para a quarta-feira, (8-6-1994) no Parque do Pedroso, iniciativa da Prefeitura de Santo André e da indústria Coral.

Homenagem especial seria prestada a Umberto Crescini, veterano ambientalista nascido em São Bernardo.

ADEUS – O paisagista Roberto Burle Marx, 84 anos, morreu em 4-6-1994 em seu sítio, no Rio de Janeiro. Ele foi autor de dois mil projetos paisagísticos em todo o mundo, entre eles o do Paço de Santo André e dos jardins da Scania, em São Bernardo.

Ruas de São Caetano

Há 75 anos, em 1º de junho de 1949, a Câmara Municipal de São Caetano decretava e o prefeito Angelo Raphael Pellegrino promulgava a lei nº 11, com dois artigos que valem até hoje:

1. Passava a denominar-se Rua Alegre a então Rua Maximiliano Lorenzini.

2. Passava a denominar-se Rua Maximiliano Lorenzini o trecho da Rua Rio Branco entre as ruas 28 de Julho e Mariano Pamplona, no bairro Fundação.

NOTAS

A Maximiliano Lorenzini é a via onde está o mais antigo museu do Grande ABC, o de São Caetano.

A Rua Alegre, em Vila Barcelona, aponta para a vizinha Santo André.

Junto com o prefeito Pellegrino assinava a lei 11 o diretor administrativo da Prefeitura, J. Calazans de Campos.

EM 5 DE JUNHO DE...

1904 – Do correspondente do Estadão na Estação Rio Grande (da Serra) – No dia 28 de maio (de 1904) realizou-se o casamento de Eugênio Ripoli com a senhorita Claudina Franchi, dileta filha do Sr. José Franchi, proprietário e residente no bairro do Pilar, em Ribeirão Pires.

Da Agência Havas:

Brest, 1. Continua a efervescência dos grevistas.

Toulon, 1. Termina a greve dos estivadores

1979 – Ato de protesto no Dia do Meio Ambiente marcado para a Praça Lauro Gomes, em São Bernardo.

Santo André construía o Viaduto Dezoito do Forte, junto à estação ferroviária central.

Canta Itália

Todo romantismo e emoção da música italiana, com vários quadros fixos e convidados que remetem à velha Itália.

No momento Memória, a presença da família Moratti, de São Bernardo.

Produção e apresentação: Marquitho Riotto. Nesta quarta-feira, às 20h, com reapresentação no sábado, às 23h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9; e Rádio Web Spaghetti, de São Bernardo.

HOJE

Dia Mundial da Ecologia e do Meio Ambiente.

A data foi instituída pela ONU (Organização das Nações Unidas) em 1972, e tem como objetivo principal chamar a atenção de todas as esferas da população para os problemas ambientais e para a importância da preservação dos recursos naturais, que até então eram considerados, por muitos, inesgotáveis.

FONTE: blog Brasil Escola.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Aniversariam em 5 de junho: Bela Vista de Goiás (GO), Divino de São Lourenço (ES), Lidianópolis (PR), Mata Grande (AL) e Rio dos Bois (TO).

Especialmente de Mata Grande há inúmeros moradores no Grande ABC.

São Bonifácio

5 de junho

Bonifacius, "aquele que faz o bem". Natural da Inglaterra, levou o catolicismo para a Alemanha. Faleceu em 5 de junho de 754 ou 755.

Ilustração: Vida Cristã; Franciscanos