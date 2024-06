Mônica Martelli adia apresentação de peça após ser internada por infecção bacteriana

Mônica Martelli teve que anunciar o adiamento da apresentação de sua peça Minha Vida Em Marte, em Brasília, por conta de problemas de saúde que viveu durante a última semana. Segundo comunicado oficial, a atriz revelou que foi diagnosticada com um quadro de infecção bacteriana e ficou internada por nove dias. Em repouso, foi necessário adiar a passagem de sua peça no Distrito Federal, que aconteceria na próxima quinta-feira, dia 6.

A assessoria de Mônica publicou um comunicado nas redes sociais explicando o ocorrido. Ela repostou e escreveu na legenda:

Estar diante do meu público é um ato de devoção e entrega. Para isso eu preciso estar bem e com saúde. Por razão de uma infecção bacteriana, infelizmente minha peça Minha Vida Em Marte, em Brasília, precisará ser adiada. Estive internada por nove dias, recebi alta e continuo meu tratamento em casa, mas minha recuperação plena não ocorrerá a tempo da apresentação marcada para o dia 6 de junho. Estaremos juntos, Brasília, mas precisaremos mudar um pouco os planos. Nos veremos dia 26 de junho, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães e vai ser incrível e ainda mais especial. Os ingressos permanecem os mesmos para o dia 26 de junho e quem não puder comparecer, pode solicitar o reembolso diretamente no site [oficial da compra de ingressos do evento].

Confira, na íntegra, o pronunciamento da assessoria de Mônica Martelli:

Comunicamos que Mônica Martelli foi diagnosticada com um quadro de infecção bacteriana e esteve internada no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, durante nove dias. A atriz recebeu alta, mas precisará permanecer em repouso para seguir o tratamento recomendado pelos médicos em casa. Por essa razão, a apresentação única da peça Minha Vida em Marte que está agendada para o dia 6 de junho no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, será adiada para o dia 26 de junho, no mesmo horário e local. Quem já comprou ingresso poderá utilizá-lo normalmente na nova data, mas quem não puder comparecer, basta entrar no site da [oficial da compra de ingressos do evento] e clicar em Central de Ajuda até dia 06/06 para a solicitação de reembolso. Mônica agradece o carinho dos fãs e da imprensa, assim como a compreensão do público e espera vê-los na nova data!