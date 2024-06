Shantal Verdelho abre o coração e se derrete ao falar do parto de seu terceiro filho: Melhor do que poderia sonhar

Momento fofura! Shantal Verdelho postou em suas redes sociais fotos do parto do terceiro filho e abriu seu coração na legenda. Nela, a influenciadora digital agradece a equipe médica pelo cuidado que teve durante o parto e se derrete ao falar da situação:

Deus me deu a missão e na sequência a recompensa! Tive um parto CURA, melhor do que poderia sonhar. Olhem a alegria que estávamos em todas as etapas do parto, queria muito que todas as mulheres pudessem ter essa oportunidade em dar à luz assim, num ambiente leve, alegre, de acolhimento e respeito, sem procedimentos desnecessários e violentos.

No nascimento de sua filha Domenica, Shantal revelou ter passado por violência obstétrica, e comparou as duas experiências, além de compartilhar dicas para as mulheres:

É difícil para mim, confesso, não comparar um parto com o outro e não refletir sobre. Se eu puder dar uma dica para todas as mulheres seria INFORMEM-SE, pesquisem sobre o parto, é o começo de tudo para conseguirem se proteger, além disso, espero do fundo do coração que criem-se leis e condutas que nos protejam neste País, pois não é só a mulher que passa pelo parto, todo mundo nasceu de um e amanha pode ser seus filhos, seus netos ou alguém que você ame muito.

Para finalizar, ela deixa uma mensagem de carinho para os médicos e conta o que sentiu durante o nascimento do pequeno:

Obrigada a equipe maravilhosa que me acolheu e fez com que eu ressignificasse esse momento. Jamais vou esquecer o que eu vivi nessas três horas, foram as melhores três horas da minha vida.