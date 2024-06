Novo trailer da terceira temporada de Bridgerton mostra momentos emocionantes

Querido e gentil leitor, o trailer da segunda parte da terceira temporada de Bridgerton acabou de chegar na alta sociedade e já deu o que falar!

Várias cenas do noivado entre Colin Bridgerton (Luke Newton) e Penelope Featherington (Nicola Coughlan) apareceram, acompanhado de um momento de tensão entre Penelope e Eloise Bridgerton (Claudia Jessie).

A nova parte chega nas telas da Netflix no dia 13 de junho e já deixou os fãs ansiosos para a estreia. Nas redes sociais, eles deixaram diversos comentários no aguardo do retorno da série:

Rapaz, perdi até o fôlego! Só porrada essa segunda parte!

UMA MISTURA DE BORBOLETAS NO ESTÔMAGO, AGONIA, AMOR, ANSIEDADE.... EU VOU ENLOUQUECER, NETINHA! APERTA LOGO ESSE PLAY!

Vale lembrar que a série é uma adaptação literária dos livros de Julia Quinn, e que a primeira parte já está disponível na plataforma. Nela, é possível acompanhar o retorno de Lady Whistledown, o início do romance entre os protagonistas e muito mais!

Ansioso?