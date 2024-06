Fabiana Justus revela que perdeu impressões digitais em tratamento contra o câncer

Fabiana Justus compartilhou com o mundo seu diagnóstico de leucemia mieloide aguda no dia 25 de janeiro. Desde então, ela vem usando suas redes sociais para compartilhar detalhes de seu tratamento contra o câncer.

No dia 3 de junho, a empresária contou uma curiosidade: ela perdeu as impressões digitais em meio ao tratamento. A influenciadora gravou um vídeo mostrando em seus Stories do Instagram que não consegue mais destravar a fechadura eletrônica de casa usando a sua digital.

- Vou contar uma coisa aleatória para vocês. Depois do tratamento, o meu dedo não funciona mais. Meus médicos falaram que demora para voltar, achei tão bizarro. Não funciona mais, agora tenho que botar o código.