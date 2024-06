Bárbara Evans chora ao revelar que um dos filhos terá que ir para a UTI: Estou bastante abalada

Bárbara Evans tem passado por momentos difíceis nos últimos dias. Depois dela contar nos Stories do Instagram no fim de semana que um de seus filhos gêmeos, Antonio, de seis meses de vida, precisou ficar internado com um quadro de bronquiolite, agora ela voltou para as redes sociais bastante emocionada para contar que o pequeno vai para a UTI.

Com os olhos cheios de lágrimas, ela falou:

- Bom dia, gente. Desculpa amigos, família, todo mundo, não estou conseguindo responder as mensagens. Antonio está estável, igual ontem, estamos esperando uma vaga na UTI, porque não tem. Estou arrumando as coisas porque não tem onde ficar quando vai para UTI. Vou ficar aqui no corredor, mesmo. Já tomei banho, porque não sei quando vou tomar banho de novo. E é isso! A gente vai falando. Vou passar alguma coisa na cara. Tem que ser forte...

Depois, ela voltou aos Stories e escreveu:

Agradeço a preocupação de todos! Não estou conseguindo falar agora, estou bastante abalada. Mas agradeço do fundo do meu coração!!

Fim de semana intenso

Para quem não acompanhou, Bárbara já vinha dando detalhes da internação do filho no fim de semana, além de ter contado que os três filhos foram avaliados na emergência por conta de uma gripe, mas que Ayla, de dois anos de idade, e Álvaro, gêmeo do Antonio, foram liberados pelos médicos.

- Oi, gente! Tudo bem? Todos os três estão com o pulmão ok, ninguém está com pneumonia, mas Ayla foi liberada, Álvaro também, e Antonio vai ficar internado por conta do desconforto respiratório que está muito forte, ele não está conseguindo mamar de tanto desconforto e a saturação dele também não está legal. Então é melhor ficar aqui, porque moramos longe. Já entraram com as medicações. Ele está aqui porque se dificultar a respiração tem que ir para a UTI colocar o cateter. Ele vai ficar aqui sob monitoramento.

Antonio está com bronqueolite, doença causada pelo Vírus Sincicial Respiratório (VSR) que acomete, principalmente, bebês menores de dois anos de idade. Melhoras para o pequeno!