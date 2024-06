Em meio a boatos de affair, João Guilherme é flagrado no aniversário surpresa da mãe de Bruna Marquezine

O amor está mesmo no ar? Ao que tudo indica, sim! João Guilherme foi flagrado no aniversário surpresa da suposta sogra, Neide Maia, mãe de Bruna Marquezine. Os dois estão em meio a boatos de affair, mas ainda não confirmaram o relacionamento.

A internet, no entanto, não perde tempo e procura qualquer momento que eles possam estar juntos. Desta vez não foi diferente e os internautas encontraram o ator no fundo de um vídeo da festa de Neide, que aconteceu no fim de semana.

A especulação correu solta pelas redes sociais e fãs apontam que ele é o menino com cabelo platinado, já que o ator apareceu recentemente com o novo visual em uma propaganda para o Dia dos Namorados.

Além disso, Virginia Fonseca, casada com Zé Felipe e cunhada de Jão Guilherme, deixou escapar durante a dinâmica Se Beber, Não Fale de seu programa Sabadou com Virginia que Bruna já faz parte da família. Ao ser questionada se Zé se envolveria com Bruna, ela respondeu:

- Vamos começar por quem ele casa, eu acho. Será que é muito pesado? É que agora ela está um pouco na família, né? Ela está um pouco ali na família.

Os rumores de que algo estaria acontecendo entre os dois rola desde 2023, mas vem se intensificando por conta de todas as vezes que o possível casal é visto junto em diversos lugares.

E aí, você acha que os pombinhos já estão namorando sério?