Netuno não sai do empate em Minas Gerais e segue em ‘seca’ de vitórias

Apesar de manter sua posição inicial na rodada, o Água Santa segue em má fase. O Netuno foi até Minas Gerais para encarar o Pouso Alegre-MG, em duelo direto pelas primeiras posições do Grupo A7 da Série D do Campeonato Brasileiro, mas não saiu do 0 a 0, ontem, no Estádio Manduzão. Com o resultado, o time do Grande ABC segue na zona de classificação, mas já vê concorrentes no retrovisor, incluindo o Santo André, que venceu e ficou a apenas três pontos do rival regional.

Na terceira posição, agora com nove pontos, o Netuno buscava retomar o caminho das vitórias, como ocorreu nas duas primeiras rodadas. O empate por 0 a 0 contra o Pouso Alegre amplia para quatro jogos o jejum do time diademense. O adversário passa por situação parecida, já que havia perdido as últimas duas partidas e agora soma sete pontos.

Na próxima partida, o Água Santa enfrenta o Costa Rica, às 18h do sábado que vem, dia 8.