Ziraldo é homenageado em fábricas de Cultura de SP

O cartunista Ziraldo será homenageado na programação do mês de junho da Fábrica de Cultura, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Autor de diversas obras infantis e criador de O Menino Maluquinho, o artista morreu em abril deste ano. Os eventos ocorrerão nas unidades da Capital, Diadema e Osasco, gratuitamente. Na cidade diademense, haverá conversa sobre a obra do artista, no dia 4, e oficina Universo de Ziraldo ensinará a fazer tirinhas ao estilo do cartunista, no dia 11.

O evento Na panela e na luta: Ziraldo em charge, acontece amanhã, a partir das 14h, rememorando a vida e obra de Ziraldo Alves para além de sua importância na animação. Nesta atividade, inspirados no seu corajoso trabalho de denúncia, os participantes, mediados por Lucas Alves, entrarão em contato com as charges de Ziraldo e, a partir da conversa, serão criadas charges sobre temas relevantes para o público e suas comunidades.

Já no dia 11, às 9h30 e 14h, os presentes irão aprender como elaborar tirinhas utilizando o estilo e os temas característicos de Ziraldo na oficina O universo de Ziraldo. Desde os seus personagens inesquecíveis até as mensagens poderosas e atemporais que permeiam suas histórias, o evento promete uma experiência divertida

E de amanhã a 13 de junho, diferentes fábricas de Cultura terão a atividade Sucatinha: um menino maluquinho sustentável. Entre os dias 21 e 28 de junho, o público poderá participar da contação de histórias As cores de Ziraldo. A programação completa está disponível no site da Fábrica de Cultura.