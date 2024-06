Grande ABC disponibiliza 758 vagas de emprego nesta semana

Os centros públicos de trabalho e renda das prefeituras do Grande ABC disponibilizam 758 vagas de emprego disponíveis na primeira semana de junho. São postos na indústria, comércio, setor de serviços e construção civil.

São Caetano, com 373 colocações, é o município da região com maior disponibilidade. Interessados devem acessar o site da Prefeitura (saocaetanodosul.sp.gov.br) e acessar o Portal do Emprego.

Santo André aparece na sequência, com 145 postos. Os candidatos devem acessar o portal Gov.br, por meio do link: https://servicos.mte.gov.br. Atendimento presencial deve ser agendado pelo site https://web.santoandre.sp.gov.br/. Compareça no dia e hora agendados com RG, CPF e CTPS física ou digital, na sede da Prefeitura.

Entre as diversas funções disponíveis em Mauá estão as de operador de cobrança (telemarketing), auxiliar de limpeza, operador de máquinas fixas (PCD), operador de máquinas operatrizes, operador de caixa e auxiliar de estoque. Os interessados devem comparecer ao CPTR, na Rua Jundiaí, 63, Bairro da Matriz, de segunda a sexta, das 8h às 17h.