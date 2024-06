Santos encara Botafogo-SP e procura manter liderança

Líder do campeonato, o Santos volta a campo e encara o Botafogo-SP hoje à noite, às 20h, pela oitava rodada da Série B. Apesar do mando de campo ser do alvinegro, a partida será realizada em Londrina, no Estádio do Café.

A mudança de estádio se deve à punição da CBF ao Santos, sofrida em dezembro do ano passado. Apesar de já poder receber a torcida em seus jogos, o clube ainda tem de cumprir três partidas com público parcial. Então, por ter uma capacidade de público maior do que a Vila Belmiro, a diretoria santista tomou a decisão de trocar o palco do jogo para o Estádio do Café.

Com a derrota na última rodada por 2 a 1 contra o América-MG, o Peixe perdeu a liderança isolada, e precisa voltar a ganhar para manter o topo da tabela. Para isso, confia no péssimo início de campeonato da equipe do Interior, que não venceu em nenhuma das sete rodadas.

O comandante Fábio Carille não poderá contar com o goleiro João Paulo, que rompeu o tendão de aquiles no último compromisso e já passou por cirurgia. O Peixe está de olho no mercado para reforçar a posição, mas no momento, Gabriel Brandão deve assumir a titularidade.

FICHA TÉCNICA

SANTOS

Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Joaquim e Escobar; Rincón (João Schmidt), Diego Pituca e Giuliano; Patati, Willian Bigode e Otero.

Técnico: Fábio Carille.

BOTAFOGO-SP

João Carlos; Fábio Sanches (Ericson), Lucas Dias e Schappo; Wallison, João Costa, Bochecha e Brey (Jean Victor); Negueba, Baggio e Alex Sandro.

Técnico: Paulo Gomes.

Juiz: Gustavo Ervino Bauermann.

Local: Estádio do Café, em Londrina, às 20h.