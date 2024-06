Santo André goleia Costa Rica e garante primeira vitória na Série D

O Ramalhão conquistou, com imposição, sua primeira vitória na Série D do Campeonato Brasileiro. O Santo André pôs fim ao jejum ao golear por 5 a 2 o Costa Rica, neste domingo (2), no Estádio Laertão, no Mato Grosso do Sul, em partida válida pela 6ª rodada da competição. Mesmo com os três pontos somados, indo agora a seis, a equipe da região subiu para a quinta colocação, mas segue fora da zona de classificação (quatro primeiros) do Grupo A7.

O Santo André fez uma das melhores partidas da temporada, especialmente o primeiro tempo, onde marcou quatro dos cinco gols, com Lucas Oliveira, aos 23, Júlio César, aos 28 e 33, além de João Marcos, aos 41. No segundo tempo, o time da casa ensaiou uma reação, diminuindo o placar para 4 a 2, mas coube a Dioran fazer mais um e fechar a conta para a equipe do Grande ABC nos acréscimos. Na próxima partida, o Ramalhão enfrenta o Pouso Alegre, às 15h do próximo sábado (8), em duelo direto pela classificação.

FICHA TÉCNICA



COSTA RICA-MS 2 X 5 SANTO ANDRÉ

COSTA RICA-MS

Rodolfo; Léo Junior (Jô), João Teixeira, Mateus Henrique, Rychelmy; Hipólito, Felipe Micael, Guilherme Carrijo (Mateus Canhota); Baggio, Felipe Sales (Pedro Neto) e Joelson (Dudu).

Técnico: Alan George.

SANTO ANDRÉ

João Gabriel; Ben-Hur, Matheus Mega, Rafael Milhorim, Lucas Oliveira, Enzo (Ruan); Jesus (Nelsinho), Daniel Pereira; Alexiel (Dioran), Júlio César (Kawan) e João Marcos (Ighor Gabriel).

Técnico: Leston Junior.

Gols: Lucas Oliveira, aos 23, Júlio César, aos 28 e 33, João Marcos, aos 41 do primeiro tempo, e Dioran, aos 51, aos segundo tempo.

Juiz: Marcel Phillipe Santos Martins.

Renda e público: Não disponível.

Local: Estádio Laertão, em Costa Rica (MS), neste domingo.