Confira os famosos que marcaram presença na 28ª Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo

A 28ª edição da Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo está acontecendo neste domingo, dia 2, na Avenida Paulista. O evento vem reunindo milhares de pessoas no local desde as primeiras horas da manhã. Neste ano, o evento conta com o tema Basta De Negligência e Retrocesso No Legislativo: vote consciente por direito da população LGBT+ e reunirá diversos famosos. Entre eles, Pabllo Vittar, que posou para algumas fotos ainda no camarim do evento. A cantora optou por uma camisa com as cores do Brasil, cheia de brilho, e os cabelos longos e loiros. Nas redes sociais, pediu para que os fãs marquem presença usando, assim como ela, as cores do bandeira do Brasil: - Filhas, quero convocar todas vocês a irem de verde e amarelo, para gente fazer a nossa bandeira brilhar novamente, disse ela.

Quem também chamou atenção foi Adriane Galisteu, que optou por um look mais basiquinho, mas acompanhando por um adorno na cabeça para lá de chamativo!

Neste ano, além de Pabllo Vittar, as atrações nos trios elétricos são: Banda Uó, Tiago Abravanel, Filipe Catto, Minhoqueens, Sandra Sá, Ludmillah Anjos e Gloria Groove. Antes de começar sua apresentação, Abravanel posou para algumas fotos e ainda pode ser visto beijando seu companheiro.

Carmo Dalla Vecchia posou com um cropped coladinho ao corpo. A cantora Glória Groove mostrou o look escolhido! Prestes a realizar sua apresentação no evento, a artista posou com um conjunto todo em vermelho, rendado e decotado.

Paulo Gustavo presente! Um fã foi visto homenageando o ator, que morreu em 2021, ao usar um look inspirado em sua famosa personagem: Dona Hérminia, de Minha Mãe É Uma Peça.