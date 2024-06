Luan Santana já repousa em casa após cancelar show devido a mal-estar

Como você acompanhou, Luan Santana foi encaminhado às pressas no Hospital Albert Einstein Alphavile, em São Paulo, na madrugada deste sábado, dia 2, após ter um mal-estar. Agora, o G1 informa que o cantor já está em casa e segue bem.

Segundo informado pela assessoria do cantor ao veículo, o sertanejo teria sido levado para casa neste domingo, dia 2, logo pela manhã, após passar pelo hospital. O pai do cantor, seu Marildo, também afirmou que Luan está descansando após ter sido medicado.

Anteriormente, ainda de acordo com o G1, o cantor foi dito por estar em Minas Gerais, prestes a fazer um show na Divina Expo quando se sentiu mal e foi encaminhado de helicóptero para a unidade de saúde.

Segundo a Comunicação do Sindicato Rural de Divinópolis, Luan Santana tinha acabado de chegar no aeroporto da cidade quando precisou de ajuda, necessitando imediatamente de transporte aéreo para o Hospital Albert Einstein.

A direção do evento destaca que foi tão surpreendida quanto o público, uma vez que estava tudo pronto para recebê-lo, inclusive toda a equipe do cantor já estava presente nas dependências da Divinaexpo, dizia o comunicado.

A assessoria de imprensa de Luan afirma que tudo começou quando o cantor não se sentiu bem no dia 28 de maio e passou pelo Albert Einstein, unidade Alphaville, onde recebeu um atestado para descansar quatro dias.

No entanto, ele não seguiu as indicações médicas e cumpriu a agenda de shows. De lá, ainda foi para Lages, em Santa Catarina, dia 29 e para Votorantim, em São Paulo, no dia 30. Assim, no dia 01 de junho, foi fazer o show na Divina Expo, mas se sentiu mal e não conseguiu cantar.

Por fim, a assessoria reforçou ainda que o cantor não teve um mal súbito, como divulgado pelo evento, mas sim um mal-estar.