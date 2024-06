Angelina Jolie não tinha ideia de que filha, Shiloh, iria retirar judicialmente o sobrenome de Brad Pitt: Ela mesma pagou o advogado

Hollywood está pegando fogo com a fofoca da família de Angelina Jolie! Isso porque a filha da atriz com Brad Pitt, Shiloh, decidiu retirar o sobrenome do pai após desavenças, ficando apenas com o da mãe. Acontece que, segundo o programa Entertainment Tonight, Jolie não tinha ideia de que a filha faria isso judicialmente.

Uma fonte afirmou ao veículo que, quando completou 18 anos de idade em 27 de maio, Shiloh contratou o próprio advogado e pagou ela mesma pelo processo, deixando a mãe no escuro.

Ou seja, assim que o processo tiver finalizado, a jovem deixará de se chamar Shiloh Jolie-Pitt para ser apenas Shiloh Jolie.