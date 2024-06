Prestes a estrear em nova série sobre epidemia da AIDS, Ícaro Silva expressa animação para lançamento

Pouquíssimas são as produções audiovisuais que retratam o que foi a epidemia da AIDS no Brasil, ainda mais em formato de história e não documentário. Mas a produção da HBO, Máscaras (não) Cairão Automaticamente, vem para inovar a forma de contar o que foi esse período no país.

Em entrevista, Ícaro Silva contou quais são suas expectativas para o lançamento e ainda deu sua opinião sobre a importância de retratar assuntos tão relevantes no audiovisual brasileiro:

- As minhas expectativas são as melhores porque eu me diverti muito fazendo essa série. O tema dela é fundamental para o entendimento da história recente do Brasil e de como a gente abraça ou exclui comunidades. Então eu estou muito feliz de ter feito esse projeto, falou o ator, que também é padrinho de Antonio Caramelo, filho de Aline Wirley e Igor Rickli.

Além de Ícaro, o elenco principal também é composto por Bruna Linzmeyer e Johnny Massaro. Questionado sobre como é trabalhar com os dois atores, Silva não poupou elogios aos colegas e garante que o público adorará ver os três trabalhando juntos:

- O Johnny é meu irmão! Nos conhecemos há muito tempo e já trabalhamos juntos algumas vezes. Temos muita química, nos entendemos muito bem e eu gosto muito da dedicação dele. E essa foi a primeira vez que trabalhei com a Bruna, e vi que ela é do mesmo planeta que o Johnny, eu já suspeitava disso. Então tive uma química muito gostosa com ela também e fiquei muito admirado pelo modo como ela trabalha, pela disciplina, pela entrega, dedicação, carinho... Eu acho que é um trio que a galera vai gostar muito de ver, concluiu.

A trama é inspirada em fatos e acompanha a história de comissários de bordo que, durante a década de 1980, faz o contrabando do AZT para o Brasil, um medicamento que era a única saída para quem fosse diagnosticado com HIV em estágio avançado. Entretanto, o produto ainda não tinha a venda permitida no Brasil pela Anvisa. Massaro e Linzmeyer interpretam comissários de bordo que fazem parte da missão, enquanto Silva é Raul, um homem que trabalha em uma boate que acolhe vítimas da doença.

As gravações da produção já foram encerradas. Entretanto, até o momento, Máscaras (não) Cairão Automaticamente não possui data de lançamento. Mas vale a pena esperar um pouquinho para assistir algo tão inédito para as telinhas, não é mesmo?