Dupla sertaneja desabafa após show com plateia vazia: ?Desistir não é opção?

Os músicos Felipe Botelho Santos e Matheus Franceschini, que formam a dupla sertaneja Felipe e Matheus, passaram por uma situação inesperada durante um show na cidade de Araguaína, em Tocantins: subiram para se apresentar em um palco vazio. Em seguida, os artistas publicaram um vídeo e um relato da situação no Instagram.

A dupla estava programada para se apresentar às 17h em evento intitulado como 1.º Sunset Bruto, na última quinta-feira, 30, como parte do Expoara 2024, a Exposição Agropecuária de Araguaína. Para entrar, era necessário levar 1kg de alimento.

No Instagram da dupla, Felipe publicou um vídeo do momento com um relato: "Na hora da abertura do show me arrepiei todo. Minutos antes de começar, o Matheus me disse: Daqui a um tempo vamos fazer tanto sucesso que não vai caber o povo pra ver a gente. Eu tava forte, mas depois dessa fala, tive que segurar, porque não é fácil. Vivemos o nosso sonho com muito amor e seguimos firmes e fortes. Desistir não é uma opção".

Em entrevista ao G1, os músicos deram mais detalhes sobre o ocorrido: "A gente esperou até umas 19h. Não chegou ninguém e falamos: Vamos começar mais tarde. Todo mundo foi pra casa e quando foi 21h a gente voltou, e não tinha ninguém, também". Eles deram início ao show na esperança de que a música atraísse visitantes, mas a situação não melhorou.