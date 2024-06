Real Madrid bate Borussia Dortmund e garante 15ª Champions League

Com uma atuação brilhante do goleiro belga Courtois, o time espanhol Real Madrid garantiu sua décima quinta conquista da Liga dos Campeões (UEFA Champions League) ao vencer a final por 2 a 0 contra o Borussia Dortmund, da Alemanha, no Estádio de Wembley, na Inglaterra, neste sábado (1°). Os gols decisivos foram marcados pelo lateral Carvajal e pelo atacante brasileiro Vinícius Júnior, coroando a temporada dos merengues com mais um título europeu, desta vez invicto.

Considerado azarão, o Borussia Dortmund fez jogo duro contra o Real Madrid. Na primeira etapa, o time alemão acumulou chances com os meias Brandt e Sabitzer, e os atacantes Adeyemi e Füllkrug, que pararam na trave e nas defesas do goleiro merengue Courtois. Apesar da pressão, a primeira etapa acabou em 0 a 0. O segundo tempo foi de oportunidades para os dois lados, mas foi na bola parada que saiu o gol de Carvajal, que tocou de cabeça após cobrança de escanteio, aos 28 minutos.

Após o primeiro tento, os merengues passaram a dominar o jogo e coube ao brasileiro Vinícius Júnior ampliar o placar aos 37 minutos. Bellingham aproveitou a bobeada da zaga do Borussia durante a saída de bola e tocou para Vinícius que, dentro da área, bateu de cavadinha com o pé esquerdo para vencer o goleiro adversário. O brasileiro é considerado favorito para vencer os prêmios de melhor jogador do mundo neste ano, como a Bola de Ouro e o The Best, da Fifa.

Em sua trajetória invicta na Liga dos Campeões, o Real Madrid venceu todas as partidas na fase de grupos da competição, quando enfrentou o Union Berlin, da Alemanha, o Braga, de Portugal, e o Napoli, da Itália. No mata-mata, o clube merengue voltou a bater um time alemão, ao eliminar o RB Leipzig, já nas quartas o adversário foi aquele que era o atual campeão, o Manchester City, da Inglaterra, com disputa de pênaltis após dois empates. No último passo antes da final em Wembley, o Real Madrid enfrentou um dos grandes rivais do Borussia, o Bayern de Munique, e venceu com uma virada nos últimos minutos.

A partida também marcou a despedida dos merengues do meio-campista alemão Toni Kroos, que conquistou sua sexta Liga dos Campeões, quinta com o clube espanhol (2016, 2017, 2018, 2022, além de 2024), já que havia conquistado a taça junto aos alemães do Bayern de Munique, em 2013. Ele anunciou sua aposentadoria recentemente, mas ainda defende a sua seleção na disputa da Eurocopa, nos meses de junho e julho deste ano.

FICHA TÉCNICA

BORUSSIA DORTMUND 0 X 2 REAL MADRID

BORUSSIA DORTMUND

Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck e Maatsen; Sabitzer, Can (Malen) e Brandt (Haller); Sancho (Bynoe-Gittens), Füllkrug e Adeyemi (Reus).

Técnico: Terzig.

REAL MADRID

Courtois; Carvajal, Rüdiger, Nacho e Mendy; Toni Kroos (Modric), Valverde e Camavinga; Vinícius Júnior (Vazquez), Bellingham (Joselu) e Rodrygo (Militão).

Técnico: Carlo Ancelotti.

Gols: Carvajal, aos 28, e Vinícius Júnior, aos 37 do segundo tempo.

Juiz: Slavko Vincic.

Renda e público: Não disponível.

Local: Estádio Wembley, em Londres, na Inglaterra, ontem à tarde.