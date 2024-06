Embalado, Tricolor encara Cruzeiro no MorumBis

Na melhor fase na temporada, após confirmar a liderança na fase de grupos da Copa Libertadores da América, o São Paulo volta a atuar pelo Campeonato Brasileiro. Desta vez, o adversário será o Cruzeiro no Estádio MorumBis, a partir das 18h30 deste domingo (2).

Com o técnico argentino Zubeldía no comando, o Tricolor acumula dez jogos seguidos de invencibilidade. E diante dos mineiros pode chegar pela primeira vez em 2024 na marca de quatro partidas consecutivas sem tomar gols.

Com dez pontos na classificação e a três do líder Athletico Paranaense, o São Paulo mira a vitória para seguirr na briga pela ponta. O adversário chega em situação parecida, com a mesma pontuação e logo atrás na tabela.

Apesar da liberação do meia Lucas, o departamento médico do São Paulo segue cheio. O lateral Rafinha, o meia Pablo Maia e o atacante Calleri continuam sob cuidados. O meio-campista Wellington Rato iniciou a fase de transição durante a semana, mas não deve atuar.

A partida marca o último compromisso do goleiro Rafael (Brasil), do zagueiro Ferraresi (Venezuela) e do meia Bobadilla (Paraguai) antes da Copa América. Além deles, James Rodríguez (Colômbia) já está treinando com a seleção de seu país. Os atletas que jogarão a competição internacional serão desfalques para o São Paulo por ao menos oito rodadas dependendo da campanha da Seleção.