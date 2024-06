Entrega de declaração de IR na região fica abaixo da expectativa

Os moradores do Grande ABC enviaram 912.624 declarações de Imposto de Renda Pessoa Física dentro do prazo, que se encerrou às 23h59 de 31 de maio. O número ficou 1,24% abaixo da previsão da Receita Federal, que esperava 924.089 documentos oriundos das sete cidades. Entretanto, foi 3,19% superior às 884.346 entregas de 2023.

No País, foram enviadas 42.421.153, também abaixo dos 43 milhões esperados pela Receita, porém acima dos 41,2 milhões do ano passado. Do Estado de São Paulo partiram 13.579.485.

Dos sete municípios da região, quatro ficaram abaixo do esperado. A Receita Federal estimava 291.799 declarações de Santo André, mas recebeu 286.499. Em São Bernardo, a expectativa era de 289.763; chegaram 285.061. Em São Caetano, o número projetado era 86.144; ficou em 83.777. E em Ribeirão Pires, das 32.894 supostas, foram entregues 32.531.

Por outro lado, a expectativa foi superada em Diadema, com 107.602 entregas, quando se esperava 107.333; Mauá, de 108.233 para 107.316; e Rio Grande da Serra. de 8.921 para 8.840.

Assim como em todos os anos, um número significativo de brasileiros deixou para entregar o IRPF no fim do prazo. Cerca de 4 milhões de declarações foram enviadas entre os dias 30 e 31 de maio.

Quem não entregou a declaração dentro do prazo fica sujeito a multa mínima de R$ 165,74, mas que pode chegar a 20% do valor devido, a depender do montante não declarado.

ESTATÍSTICAS

Das declarações entregues neste ano, 60,6% têm direito a alguma restituição. Os valores começaram a ser pagos na última sexta-feira (31). Foram desembolsados R$ 9,5 bilhões a 5.562.065 contribuintes.Todo o valor, informou o Fisco, irá para contribuintes com prioridade no reembolso. Por causa das enchentes no Rio Grande do Sul, neste ano os contribuintes gaúchos foram incluídos na lista de prioridades.

Mais quatro lotes serão pagos. O segundo está programado para 28 de junho. Os demais saem nos dias 30 dos meses de julho, agosto e setembro.

Em 2024, a média de idade dos contribuintes ficou em 47 anos. Ainda, 18,9% de pessoas isentas enviaram a declaração. Pela primeira vez, a fatia de contribuintes que preencheram a declaração de forma on-line, diretamente na nuvem da Receita Federal, por meio da plataforma SouGov, ficou acima de 10%. Outros 7,3% preencheram a declaração pelo celular. A maioria ainda utiliza o programa disponibilizado pela Receita (82%).

(com ABr)