Morre mãe de Michelle Obama aos 86 anos de idade

Em 2024, muitos fãs foram surpreendidos com notícias de artistas que morreram. Michelle Obama anunciou nas redes sociais que a mãe, Marian Robinson, morreu aos 86 anos de idade na última sexta-feira, dia 31.

A minha mãe Marian Robinson era a minha base, estava sempre lá para o que eu precisasse. Ela era a mesma paragem constante para toda a nossa família, e estamos de coração partido por partilhar que ela faleceu hoje. Queríamos oferecer algumas reflexões sobre a sua notável vida. Marian Lois Shields Robinson ? nossa mãe, sogra e avó ? tinha um jeito de resumir as verdades sobre a vida em uma ou duas palavras, talvez uma frase rápida que fizesse todos ao seu redor parar e pensar. Sua sabedoria parecia quase inata, algo com que ela nasceu, mas na realidade foi conquistada com muito esforço, moldada por sua profunda compreensão de que as arestas mais ásperas do mundo sempre poderiam ser lixadas com um pouco de graça. Não se preocupe com as pequenas coisas. Saiba o que é verdadeiramente precioso. Como pai, você não está criando bebês ? você está criando pessoas pequenas Não se preocupe se alguém gosta de você. Venha para casa. Sempre gostaremos de você aqui.

A causa da morte não foi revelada.