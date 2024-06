Christian Chávez, do RBD, canta em português com Joelma

Alguém entrega um CPF para Christian Chávez, pois ele já é brasileiro! O cantor mexicano, que faz parte do RBD, nunca escondeu seu amor pelo Brasil e, desta vez, subiu ao palco com Joelma para cantar em português.

A dupla se apresentou na Micareta SP e subiu ao palco com looks das cores da bandeira do estado natal da cantora. Christian e Joelma animaram a plateia e, de quebra, cantaram de Voando Pro Pará.

O mexicano mostrou que está com o português na ponta da língua e não poupou carisma. Inclusive, ele até devorou um Tacacá minutos antes do show.