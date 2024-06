Confira o que é verdade no filme Meu Sangue Ferve Por Você, da história de amor de Sidney Magal

No dia 30 de maio de 2024, chegou aos cinemas de todo o Brasil a história de amor de Sidney Magal e Magali West. O casal se conheceu em 1982 e desde então não se desgrudou. Para você já saber o que esperar do filme, separamos o que é real e ficção no longa. Já no começo do trailer os fãs foram avisados que os fatos contados não eram totalmente verdadeiros. Mas na primeira cena do filme, isso volta a ser lembrado com a frase: Fábula magalesca.

Durante coletiva de imprensa, o cantor contou que assim que encontrou Magali sabia que era a mulher de sua vida. Este fato, está no filme e em meio a tantas canções e roupas extravagantes -afinal é um musical- a verdade continua lá.

Apesar de não afetar no filme, Filipe Bragança, o ator que vive o protagonista tinha sete anos a menos que Magal na época do romance. Segundo o cantor, ele já estava mais maduro do que o artista, mas mesmo assim ele interpretou bem um homem mais velho.

Pode parecer que o nome foi mudado para o longa, já que a história tomou algumas licenças poéticas, mas não. A esposa de Sidney Magal se chama realmente Magali, eles nasceram um para o outro, hein!?

Outra verdade do longa é que o vilão do filme existiu na vida do cantor. O empresário de Sidney Magal, que no longa apronta poucas e boas tentou muito separar o casal. Isso porque, segundo mostra na história, as mulheres eram apaixonadas pelo cantor e assumir um relacionamento não seria bom para a carreira.

Mesmo com a trama principal sendo real, ela não foi contada de forma linear. Então não aconteceu tudo na sequencia apresentada nas telonas.