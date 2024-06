MC Binn revela projeto para lançar álbum repleto de feats internacionais: - O funk está crescendo bastante

MC Binn tem muito orgulho de sua trajetória no funk e está sempre buscando inovar em suas músicas, mostrando tudo o que há de melhor no ritmo musical e ostentando sua riqueza cultural. Em um bate-papo, o cantor contou como está sendo a rotina corrida pós-BBB e o que podemos esperar de seus próximos lançamentos.

- Está muita correria, estou gravando meu álbum agora. Já tem praticamente cinco ou seis faixas inéditas feitas e agora a quantidade de shows também aumentou, então é a correria de estúdio e shows mais os compromissos que tenho ainda de entrevistas e televisão. Está bem o ano, estou feliz com tudo o que está acontecendo.

O funkeiro já havia soltado a informação que está preparando um álbum com músicas inéditas e pode conter a participação de alguns artistas que estiveram com ele no BBB24. Ao ser questionado se poderia dar mais alguns spoilers da coletânea, Binn preferiu manter o mistério:

- Terão algumas novidades, coisas diferentes, então é só isso que podemos antecipar.

Mostrando que é eclético e gosta de brincar com os mais variados estilos, incorporando outros gêneros no funk, o cantor conta que está sempre buscando entregar algo novo.

- A ideia é inovar. De tanta coisa que aprendi estudando, ouvindo e aprendendo, senti inspiração de ter mais liberdade como artista e sempre querer criar coisas novas.

Além do álbum que está no forno, Binn também revela que está com um projeto de lançar uma coletânea repleta de feats internacionais e até elenca alguns nomes com quem já entrou em contato.

- Eu tenho não só esse álbum no planejamento, mas também outro álbum que quero fazer só de feats internacionais. Estou me comunicando ainda com uma galera, artistas com quem já fiz alguns feats, como C. Tangana. Agora, também estamos entrando em contato com o pessoal do Gorillaz também. Tem outros que já estão para sair também e já estavam encaminhados. Tenho vontade de fazer um álbum inédito, que é um álbum totalmente de feat internacional. Acho que para o funk também seria algo diferente. Ninguém espera, mas também tem algumas pessoas que quando verem vão entender que o funk está crescendo bastante, assim como a aceitação que temos lá fora.