Fabio Palacio afirma ser candidato de ‘oposição’

Pré-candidato ao Paço de São Caetano, o ex-vereador Fabio Palacio (Podemos) assumiu ontem, com todas as letras, que é “oposição” ao grupo político comandado pelo prefeito José Auricchio Júnior (PSDB). “Para deixar claro: a nossa candidatura é de oposição. Não apoio o Auricchio e nenhum candidato que ele venha a lançar, já que nós não concordamos com o desperdício de dinheiro público. E você, que paga imposto em São Caetano, imposto alto, caro, (vê que) esse dinheiro está sendo jogado em obras desnecessárias enquanto a nossa saúde pede socorro”, manifestou-se ele em rede social. A mudança de postura obedece à diretriz da pré-campanha, que identificou que a população – embora ainda majoritariamente pró-administração – começa a dar sinais de insatisfação com o governo.

Bastidores

Coruja

O deputado estadual Atila Jacomussi (União Brasil) foi ontem às redes sociais pedir voto no filho em concurso gastronômico que vai eleger o melhor chef revelação de 2024. Iago Jacomussi (foto), do restaurante Jacó, na Capital, concorre com Babi Frazão (do Afeto), Benê Souza (Virado), Bia Freitas (Shihoma), Pedro Coronha (Koral) e Pedro Forato (Lardo). “Agora quem está falando não é o político; é o pai. Se puderem votar...”, solicitou o parlamentar em mensagem distribuída pelo celular. A votação se encerra à meia-noite de amanhã.

Ausência

Um dos admiradores mais fervorosos de Jair Bolsonaro (PL) no Grande ABC, o vereador e pré-candidato a prefeito de São Caetano, Tite Campanella (PL), não deu as caras no ginásio de esportes do Meninos Futebol Clube, em São Bernardo, onde o ex-presidente passou o dia de ontem em atividade de arrecadação de donativos às vítimas das enchentes das cheias no Rio Grande do Sul.

Presença

Quem marcou presença no evento com o ex-presidente Jair Bolsonaro em São Bernardo foi o deputado federal Paulo Bilynskyj (PL), que retornou à cidade onde, em 2020, levou seis tiros da namorada, a modelo Priscila Barrios, que, segundo investigação da polícia, suicidou-se na sequência. O crime, motivado por ciúme, ocorreu em um apartamento da Avenida Prestes Maia, o mesmo que, por muitos anos, foi a residência oficial do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Reeleição

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), voltou a dizer que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva é o “candidato natural à reeleição” em 2026. “Em um sistema de reeleição, o titular é sempre o candidato natural”, disse o o ex-governador paulista em entrevista à BandNews.

Correios

Pré-candidato a prefeito de São Bernardo, o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) anunciou ontem que a Vila São Pedro vai contar com agência dos Correios, que deve ser inaugurada “nas próximas semanas”. Segundo o petista, o investimento foi assegurado pelo governo federal “depois de muita luta de nosso mandato e também do vereador Getulio do Amarelinho”. Ainda de acordo com ele, a unidade “vai facilitar muito a vida de mais de 100 mil moradores” das imediações.

Política em Cena

Presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, José de Filippi Júnior (PT), prefeito de Diadema e pré-candidato à reeleição, será o entrevistado da quarta-feira do podcast Política em Cena, apresentado pela jornalista Mariana Gutierrez e transmitido, a partir das 19h, via site e redes sociais do Diário.