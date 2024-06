Tite foi condenado na Justiça por desvio de dinheiro da mãe

Pré-candidato à Prefeitura de São Caetano, o vereador Tite Campanella (PL) já foi processado, em 2007, pela própria mãe, Aracy Torres Campanella (1925-2008), por desviar irregularmente recursos da conta dela, no valor original de R$ 168.026,73. O liberal foi condenado pela Justiça e abriu mão da herança para quitar a dívida com os irmãos.

Na época em que o processo foi aberto, Aracy sofria de Alzheimer, motivo pelo qual foi representada pela filha, Marisa Campanella Bastos, irmã de Tite. Cópia da ação, obtida pelo Diário, acusa o vereador de, aproveitando-se da condição de saúde da mãe, fazer saques constantes da conta-corrente sem prestar contas à família.

A ex-primeira dama era casada com o ex-prefeito de São Caetano, Anacleto Campanella (1924-1974), que administrou o município de 1953 a 1957 e de 1961 a 1965. O casal teve três filhos, um deles é Anacleto Campanella Júnior, também conhecido por Tite Campanella.

A renda de Aracy vinha do aluguel das casas das quais era proprietária, conforme mencionado nos autos. Durante um período, Tite era responsável por receber e depositar esses recursos na conta da mãe. No entanto, ela alegou que isso não acontecia, conforme interrogatório registrado em documentos oficiais.

No diálogo entre o juiz Sergio Noboru Sakagawa e Aracy, ela respondeu que quem cuidava naquele momento do dinheiro era o seu genro, mas, anteriormente, estava sob gestão de Tite. O texto mostra a seguinte pergunta do juiz: “E quando ele (Tite) recebia, ele depositava no banco para a senhora?”. Ao que Aracy responde: “Acho que não”.

De acordo com os autos do processo, que condenou o vereador, Tite Campanella abriu mão dos direitos da herança para pagar o que não havia depositado na conta da mãe. “O herdeiro Anacleto Campanella Júnior cede à integralidade de seus direitos hereditários aos demais herdeiros, em pagamento dos valores e direitos decorrentes da ação judicial mencionada na Letra b da cláusula 1ª desta petição.”

Conforme a letra b da cláusula 1ª: “Os (irmãos, também herdeiros), em prol de uma divisão e partilha amigável dos bens e direitos decorrentes do Espólio de Aracy Torres Campanella, e como condição da mesma, renunciam e desistem de todas as ações existentes entre os mesmos e entre o Espólio de Aracy Torres Campanella, inclusive as ações e recursos pendentes, de forma a tornar eficaz e definitivo o presente acordo”.

O Diário procurou o pré-candidato para comentar o caso, mas não obteve resposta. No último dia 9, em uma rede social, Tite lembrou da mãe. “Era uma mulher extraordinária, sensível, tinha uma elegância incrível no trato com as pessoas e fazia com que todos se sentissem muito bem. Minhas recordações da minha mãe são as mais lindas possíveis”, escreveu no Instagram.

‘O Anacleto andou mexendo no dinheiro’