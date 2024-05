Cantor e astro dos doramas da Netflix, Cha Eunwoo desembarca no Brasil para show em São Paulo

Ele chegou! Cha Eunwoo, cantor e ator sul-coreano de 27 anos de idade, acaba de desembarcar no Brasil nesta sexta-feira, dia 31. O integrante do grupo de k-pop ASTRO se apresentará neste sábado, dia 01, em São Paulo.

O famoso está em turnê com a Just One 10 Minutos [Mystery Elevator], seu projeto solo. Além da carreira musical, a celebridade também é bem conhecida no Brasil por ter vivido Su-ho em Beleza Verdadeira, um dos doramas mais famosos da Netflix no Brasil.

No aeroporto de Guarulhos, onde desembarcou, dezenas de fãs esperavam o ídolo, causando tumulto no local. Em São Paulo, apresentará seu mini-álbum ENTITY, com seis faixas compostas por ele, mostrando sua trajetória na vida artística.

De boné e máscara, Eunwoo estava cercado de seguranças e foi saudado com gritos calorosos dos fãs que se reuniram para o dar boas-vindas. Por fim, vale ainda notar que o ator fez diversos outros doramas de sucesso, como, por exemplo, Um Dia Bom para ser um Cachorro e Minha identidade é a beleza de Gangnam.