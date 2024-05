Movimento é tranquilo no Sistema Anchieta-Imigrantes

Os motoristas que utilizam o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), encontram tráfego bom em todos os trechos nesta manhã de sexta-feira(31), conforme as últimas atualizações fornecidas pela Ecovias, concessionária responsável pelas rodovias.

O tempo bom favorece uma visibilidade adequada. O SAI opera normalmente em esquema 5x5, com a descida sendo feita pela pista Sul da Via Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes, enquanto a subida da serra ocorre pela pista Norte de ambas as rodovias.

TÚNEIS IMIGRANTES NORTE

Os túneis 13 e 14 (entre o km 53 e o km 52) da Rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo, estão sem energia devido a vandalismo no local. As equipes da Ecovias trabalham para normalizar a situação o mais rápido possível.