PIB da Turquia cresce 5,7% na comparação anual do 1º trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) da Turquia cresceu 5,7% no primeiro trimestre de 2024 ante igual período do ano passado, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta sexta-feira, 31, pelo Turkstat, como é conhecido o instituto de estatísticas local.

A projeção de analistas da FactSet era de avanço de 6,5%.