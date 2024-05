São Paulo fervendo, literalmente!

Esta semana, a cidade de São Paulo, assim como todas as circunvizinhas, receberão o primeiro maior evento anual em volume de visitantes e o segundo maior evento em volume financeiro. Todos – ou melhor, como se diz atualmente, todes – estarão a postos para receber a 28 ª Parada do Orgulho LGBT (e demais siglas) e, com isso, muda r a dinâmica da cidade como um todo.

Dezenas e dezenas de eventos simultâneos se apoderaram e se apoderam da quantidade de manifestantes/foliões para criarem receitas oriundas destes turistas/visitantes. Hotéis, pousadas, albergues e casa de amigos recebem todes oriundos de todos os países e cidades para tamanh a comemoração.

O curioso é que se trata de um evento cujo primeiro intento seria pol í tico-social. Embora ainda mante nha , sob protestos de alguns, o direcionamento pol í tico, se tornou igualmente uma festa de celebração da diversidade. Com o tema proposto de “voto consciente pelos direitos da população LGBTQIA+”, a parada de 2024 assist e ncia restaurantes, bares, boates, estacionamentos, ambulantes, lojas… E nfim, não há quem não pegue carona econômica nestes quatro dias de folia social.

Lembrando que o feriado de 30 de maio tem como objetivo comemorar o Corpus Christi, que, em latim, significa “Corpo de Cristo” ou “Corpo de Deus”. Esta comemoração tradicional, remonta à época em que Jesus, na véspera de sua crucificação, se reuniu com os apóstolos na ceia e instituiu a Eucaristia.

A fusão da festa de Corpus Christi com Parada é a verdadeira essência do brasileiro, que, em sua extrema pluralidade, associa e desassocia em tempo recorde qualquer evento, celebração ou comemoração. E, como dizia um grande amigo, no Brasil se cair uma tampa de panela, já entendemos como samba.

Rodermil Pizzo é doutorando em Comunicação, mestre em Hospitalidade e colunista do Diário, da BandFMBrasil e do Diário Mineiro.