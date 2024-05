Região supera Capital e Estado em reprovados em teste da CNH

Quase metade dos candidatos a motoristas é reprovada no exame prático para obter a primeira habilitação nas categorias A e B (moto e carro) no Grande ABC. Os dados foram disponibilizados ao Diário pelo Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) e mostram que 42% – quatro em cada dez – dos candidatos falharam em passar nos testes aplicados pelo órgão entre janeiro e abril deste ano. O índice supera os registrados na Capital e no Estado.

Nos três primeiros meses de 2024, foram realizados 24.384 exames práticos na região para obtenção da primeira CNH (Carteira Nacional de Habilitação), sendo que 10.237 foram reprovados no teste devido a algum tipo de irregularidade. O índice é semelhante ao do mesmo período do ano passado, quando foram registrados os mesmos 42%, mas com um número maior de avaliações, 29.226 com 12.417 reprovações.

O número registrado no Grande ABC em 2024 supera as marcas registradas de reprovações na prova técnica na Capital, com 40%, e no Estado, onde 35% dos condutores foram reprovados.

Segundo o levantamento do órgão estadual, na região, o principal motivo para a reprovação na categoria A, para motocicletas, é colocar ao menos um pé no chão com o veículo em movimento, com 15,71%. Na categoria B, de carros, interromper o funcionamento do motor sem justa razão – ou deixar o veículo “morrer” – lidera como principal motivo para reprovação, com 27,02%.

Para Pedro Borges, head de Mobilidade Segura do Observatório Nacional de Segurança Viária, conduzir um automóvel ou motocicleta é uma atividade complexa que envolve o domínio do veículo por parte do condutor, das regras de trânsito e a total atenção à sinalização e a outros usuários da via. “Falhas de aprendizado e questões psicológicas podem levar a erros durante a prova prática e contribuir para a reprovação”, diz o especialista.

Filipe Colombini, psicólogo e CEO da Equipe AT, empresa com foco em acompanhamento terapêutico, diz acreditar que uma boa parte do número de reprovação nos testes de direção esteja relacionada ao manejo da ansiedade, principalmente pelas condições estabelecidas para sua realização. “Podemos fazer uma relação com a questão do vestibular, que é ainda pior e é anual. Se a pessoa reprova, ela precisa se preparar por um ano inteiro antes de tentar novamente. O tempo de preparação é longo, com um grande investimento para um único dia de prova”, diz o especialista.