Nicholas Galitzine vai ser He-Man em live-action: Tem sido um sonho

Ao que parece, Nicholas Galitzine veio para ficar. O jovem ator britânico está cada dia mais conquistando território em Hollywood desde que protagonizou Uma Ideia Você e Vermelho, Branco e Sangue Azul, filmes da Prime Video. Na última quarta-feira, dia 29, a MGM Studios anunciou que Galitzine vai vestir a armadura e interpretar He-Man no live-action que está sendo desenvolvido.

Estamos entusiasmados em dar vida aos amados Mestres do Universo e não poderíamos estar mais felizes em anunciar o imensamente talentoso Nicholas Galitzine como nosso He-Man. Esta reintrodução do personagem e de seu universo será um filme épico que irá encantar o público daqui até a Eternia, disse Julie Rapaport, executiva da Amazon MGM Studios.

Nas redes sociais, Nicholas comemorou a nova fase na carreira:

Estou tão orgulhoso de anunciar que vou interpretar Príncipe Adam de Eternia em Masters of the Universe. Tem sido um sonho há tanto tempo interpretar algum personagem com sua paixão, humor e heroísmo, mal posso esperar para começar.