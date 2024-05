São Caetano pede unidade de escola cívico-militar a Estado

São Caetano pode ser a primeira cidade do Grande ABC a contar com escola do programa cívico-militar, cuja lei foi sancionada na segunda-feira pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). O deputado estadual Thiago Auricchio (PL) apresentou indicação solicitando a implantação de unidade no município.

“Esse modelo educacional vai proporcionar ambiente mais seguro e disciplinado para nossos jovens, refletindo diretamente na qualidade do ensino. É importante reconhecer o pioneirismo do governador Tarcísio com essa medida inovadora”, afirmou o deputado.

A nova lei, publicada ontem no Diário Oficial do Estado, permitirá que de 50 a 100 escolas cívico-militares estejam operando já no início de 2025, após consulta pública para definir as unidades estaduais e municipais de ensino que poderão aderir ao modelo.

“As escolas cívico-militares são uma opção adicional no roteiro do ensino público para criar um ambiente com mais segurança, onde os pais vão ter um conforto e a gente possa desenvolver o civismo, cantar o Hino Nacional e fazer com que a disciplina ajude a ser um vetor da melhoria da qualidade de ensino”, explicou o governador.

O programa prevê que a Secretaria da Educação será responsável pelo currículo pedagógico, formação continuada de professores e adequação física das unidades. Já a Pasta da Segurança Pública indicará policiais militares da reserva para atuar como monitores, desenvolvendo atividades extracurriculares e organizando a disciplina e a segurança nas escolas.