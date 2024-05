Maiara e Maraisa dão bronca em fã que estava jogando coisas no palco

Maiara e Maraisa acabaram se exaltando com uma fã que estava causando um tumulto em um de seus shows. A mulher estava jogando coisas no palco durante a apresentação, o que colocava as pessoas ao redor em perigo, e acabou tomando uma bronca da dupla sertaneja.

Maraisa começou pedindo que a fã se acalmasse.

- Para de barraco! Não, mulher fazer barraco em festa? A tal da cachaça, vou te falar, hein?

Já Maiara se irritou e logo mandou um recado bem direto, deixando claro que ela seria retirada caso continuasse com o comportamento.

- Se você jogar mais uma vez alguma coisa para cima vai ser retirada da festa. Faz para você ver, que eu vou te mostrar onde é o seu lugar. Você está colocando as pessoas em perigo, saia daqui, vai fazer graça na sua casa.