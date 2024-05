Evolução em tratamento de esgoto dá 3º prêmio a Mauá

Pelo terceiro ano consecutivo, a cidade de Mauá recebeu prêmio na categoria “Melhores Evoluções no Tratamento de Esgoto”, oferecido pelo Instituto Trata Brasil, em parceria com a FGV (Fundação Getúlio Vargas). A 8ª edição do Prêmio Casos de Sucesso, realizada nesta segunda-feira (27), em São Paulo, teve como objetivo prestigiar municípios e concessionárias que são destaques positivos na promoção do saneamento básico.

Além de Mauá, que teve o melhor desempenho no período analisado – dez anos, de 2013 a 2022 –, foram premiadas Piracicaba (SP) e Uberaba (MG). “A cidade de Mauá cada vez mais tem avançado nesse setor. Esperamos que o Grande ABC, São Paulo e o Brasil também possam avançar. Nesses três anos de governo, conseguimos que 17 mil famílias passassem a ter tratamento de esgoto. E estamos nos preparando para que no ano que vem mais cinco mil famílias também tenham esse acesso”, disse o prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT).

De acordo com dados do SNIS (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento), em 2013 Mauá tratava 5,16% do esgoto gerado e, em 2022, o indicador alcançou 88,88%. Isso representa uma evolução de 83,72%.

“É fundamental que os governos tenham como prioridade o saneamento básico. Mauá está recebendo esse prêmio pela terceira vez, graças também a parcerias e concessões. E podemos dizer que os nossos números hoje já são até melhores do que os divulgados no prêmio. Estamos chegando a 95% de coleta de esgoto e 91% de tratamento no município”, afirmou Oliveira durante a premiação.

De acordo com a BRK, empresa responsável pelo tratamento de esgoto em Mauá, a cidade alcançou desta forma, com dez anos de antecedência, a meta estipulada pelo Novo Marco do Saneamento, que preconiza que até 2033 todos os municípios brasileiros devem ter 90% da população atendida com os serviços de coleta e tratamento de esgoto.

O evento realizado na FGV contou com presença de Leonardo Picciani, secretário nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades do governo federal. “É importante sabermos que muitas cidades não têm os recursos. Assim, as parcerias e concessões, além de financiamentos como os do governo federal, são muito importantes”, disse Oliveira.

GRANDE ABC

Santo André também foi destaque com um prêmio na categoria “Investimentos por habitante”. De acordo com o Plansab (Plano Nacional de Saneamento Básico), a meta estabelecida é de R$ 231,09 per capita e Santo André apresentou investimento médio por habitante de R$ 628,07 de 2018 a 2022. “São obras e investimentos que melhoram a vida das pessoas e promovem inclusão social, um dos princípios da dignidade humana”, disse o secretário de Ações Governamentais da cidade, Gilvan Junior.