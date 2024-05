Coudet revela incertezas na nova realidade do Inter e pede para time atuar com 'coração'

No dia que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou a retomada do Brasileirão, após decisão unânime do 20 clubes, o técnico Eduardo Coudet pontuou as dificuldades que o Internacional enfrentará nos próximos dias, com um calendário enxuto e sem poder utilizar de seu Centro de Treinamento e do estádio Beira-Rio, que foram afetados pelas enchentes que castigaram boa parte de Porto Alegre. Ele se colocou também no lugar do povo, que vem sofrendo com a tragédia.

"Sabendo que é o povo que mais está sofrendo em todos os sentidos, é muita gente que perdeu tudo, mas também precisamos falar da parte técnica, da parte de futebol. E sim, é muito difícil estar fora, não ter um lugar estável, ter a incerteza de não saber onde vai jogar, onde vai poder ficar. Estamos concentrados o tempo todo, longe da família, difícil para os jogadores, para toda a gente que está aqui", disse Coudet, ao SporTV.

O treinador pediu muita entrega tanto psicologicamente quanto fisicamente para suportar essa nova realidade. "Sabemos que há pessoas que sofreram muito e que somos privilegiados de poder ter todas as comodidades que temos. Mas quanto ao futebol, é difícil falar. A verdade é que vai vir um tempo difícil, porque vamos jogar seis jogos em 20 dias, ou mais. Então, se vier uma etapa difícil, nós vamos enfrentar da melhor maneira e deixando tudo. Sobretudo, muita cabeça, muito coração e tratar de representar nossos torcedores da melhor maneira", completou.

O Internacional está treinando em Itu, interior de São Paulo, e fará o seu primeiro jogo, após a tragédia, na Arena Barueri. O time colorado volta a campo nesta terça-feira, às 21h30, contra o Belgrano-ARG, pela sexta rodada da Copa Sul-Americana.

O clube fará uma espécie de tour pelo Brasil em seus próximos compromissos. No dia 8, pela quinta rodada da Sul-Americana, o Inter receberá o Delfín-EQU, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Já no dia 13, sediará o duelo frente ao São Paulo, pelo Brasileirão, no Heriberto Hülse, em Criciúma.

Com apenas quatro jogos realizados no Brasileirão, o Inter é o décimo colocado, com sete pontos. O líder é o Athletico-PR, com 13. Na Sul-Americana, aparece em terceiro, com cinco, atrás de Belgrano (9) e Delfín (5).