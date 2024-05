Refeições para todos os paladares

A Real Food, empresa com mais de 50 anos de experiência no mercado de refeições transportadas, consolida-se como líder do setor e ganha destaque por sua variedade de soluções. A gama de serviços oferecidos inclui a alimentação corporativa, escolar e universitária, para canteiros de obras, hospitalar, refeições ultra congeladas, serviços para eventos, panificação e kits de lanche.

A empresa desenvolve assessoria completa na montagem de restaurantes, se responsabilizando por todo o processo, desde o recebimento de matéria-prima, até a produção dos pratos e dos serviços em geral. O diferencial da empresa é a sua horta, localizada próximo à sede, onde cultivam os vegetais frescos que vão “direto para a cozinha”.

Durante entrevista, no primeiro quadro do programa Conexões Saborosas - transmitido pelo Diário do Grande ABC, a nutricionista e gerente operacional da Real Food, Rosecler Goya, falou sobre a longa trajetória da empresa e sua capacidade de adaptação ao longo das décadas. O programa abordou refeições para todos os tipos de paladar. Além disso, a especialista forneceu detalhes de como a empresa desempenha o papel para atender as expectativas do público.

Quando questionada sobre como a empresa lida com a importância de oferecer uma variedade de opções, "As mudanças são encaradas de forma bastante natural, e ao longo dos anos, temos recebido cada vez mais demandas de clientes. Por isso, atualmente trabalhamos com uma variedade de cardápios, incluindo opções para vegetarianos, veganos e pessoas com alergias alimentares. Construímos os cardápios de acordo com as necessidades específicas de cada cliente, que faz parte do nosso cotidiano”, afirmou.

A Real Food Alimentação adota estratégias modernas e utiliza tecnologia de ponta. “Hoje temos que trabalhar ao lado da modernidade”, diz Rosecler Goya. “A cozinha central é equipada com tecnologia avançada, temos açougues próprios, um setor de ultracongelados, e todos os departamentos possuem equipamentos modernos”, finaliza. Esta abordagem permite que a Real Food Alimentação otimize a produção, garantindo eficiência operacional e qualidade nos serviços prestados. Com isso, a empresa consegue atender rapidamente às diversas necessidades.



Acompanhe a entrevista completa do primeiro episódio do quadro Conexões Saborosas.