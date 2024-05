Sete em cada dez moradores aprovam o governo do prefeito Orlando Morando

A administração do prefeito Orlando Morando (PSDB), que está a sete meses de encerrar sua gestão, é aprovada por 68,9% dos eleitores, segundo consulta realizada pelo instituto Paraná Pesquisas a pedido do Diário. É como se sete a cada dez moradores da cidade avalizassem o jeito de o tucano governar.

Outros 28% dos entrevistados disseram que desaprovam a gestão de Orlando Morando. Não souberam ou não quiseram opinar 3,1% dos entrevistados. Os resultados da pesquisa têm margem de erro de 3,5 pontos percentuais.

Em relação ao último levantamento, realizado em fevereiro, a aprovação de Morando oscilou quase três pontos percentuais para baixo, mas dentro da margem de erro. Quatro meses atrás, eram 71,4% os são-bernardenses que avalizavam a gestão tucana, contra os 24,7% que a desaprovavam-na.

Ao refinar a consulta, o instituto descobriu que 18,5% dos eleitores consultados consideram ótima a gestão do prefeito. São 36,8% os que a tomam como boa e 26,6% os que a julgam regular. Na esfera negativa, 7,4% disseram que o governo é ruim e outros 9,6% que é péssimo. Não soube ou não quis opinar 1,1% dos entrevistados ouvidos pelo Paraná.

As maiores faixas de aprovação do governo do prefeito Orlando Morando se encontram entre homens (72,5%), com 60 anos ou mais (72,3%), com ensino superior (73,3% ) e fora da população economicamente ativa (69,7%).

Já as principais parcelas dos eleitores são-bernardenses que desaprovam a administração do tucano se encontram entre as mulheres (31,3%), jovens de 16 a 24 anos (33%), que possuem o ensino médio (31,1%) e que incluem a população economicamente ativa da cidade (28,8%).

Morando também demonstrou ter potencial de transferir votos. Este é o primeiro levantamento que inclui o nome de sua sobrinha, a comerciante Flávia Morando (União Brasil), como pré-candidata do governo à sucessão de outubro e ela já aparece na segunda colocação nos dois cenários testados pelo Diário.

A pré-candidata governista está com 17,4% das intenções de voto no primeiro cenário e 18,5% no segundo, mais restrito. Na espontânea, Flávia é a quinta, com 1,4%.