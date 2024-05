Alex mantém liderança da corrida pela Prefeitura de São Bernardo

O deputado federal Alex Manente (Cidadania) passaria em primeiro lugar ao segundo turno se a eleição para prefeito de São Bernardo fosse hoje. É o que mostra levantamento do instituto Paraná Pesquisas contratado pelo Diário. Três outros pré-candidatos aparecem tecnicamente empatados na segunda colocação, com Flávia Morando (União Brasil) numericamente à frente.

Em um dos cenários estimulados, quando o nome dos pré-candidatos são informados aos eleitores, Alex obteve 31,8% das intenções de voto. Na sequência, aparecem Flávia, com 17,4%; Marcelo Lima (Podemos), com 17%; Luiz Fernando Teixeira (PT), com 12,9%; Rafael Demarchi (Novo), com 6,1%; e Claudio Donizete (PSTU), com 0,3%. Informaram que não vão optar por nenhum, irão digitar a tecla branca ou anular 7,9%. Outros 6,8% não responderam ou disseram não saber.

Se esse cenário se mantiver até o primeiro turno da eleição, marcado para 6 de outubro, Alex estará qualificado para a segunda rodada, no dia 27 do mesmo mês. Já a outra vaga ficará entre Flávia, a sobrinha indicada pelo prefeito Orlando Morando (PSDB) como nome governista à sucessão; o ex-vice-prefeito e ex-deputado federal Marcelo Lima; e o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira.

Como a margem de erro do levantamento é de 3,5 pontos percentuais, não é possível saber quem iria para o segundo turno com Alex. No pior cenário, Flávia Morando poderia estar com 13,9%. Já Luiz Fernando figuraria com 16,4% em seu melhor desempenho. Por fim, Marcelo Lima oscilaria entre 20,5% e 13,5%.

Na pesquisa espontânea, quando o eleitor é instado a responder em quem votaria se a eleição fosse hoje, sem ter os nomes à disposição, Orlando Morando lidera, com 7,2% – o prefeito, todavia, está impedido pela legislação de disputar o pleito porque já exerce seu segundo mandato consecutivo. Alex aparece em segundo, com 4,5%

Também figuram na consulta espontânea Luiz Fernando (3,4%), Marcelo Lima (3%), Flávia (1,4%) e Rafael Demarchi (0,4%). Outros nomes foram citados por 0,3%. Disseram que não vão votar em ninguém, vão votar em branco ou anular 6,6%. Não souberam ou não quiserem responder 72,8% dos entrevistados.



REJEIÇÃO

Flávia Morando é a pré-candidata mais rejeitada. Disseram que não votariam nela 26,3% dos eleitores. Na sequência aparecem Alex Manente (24,6%), Luiz Fernando (19,1%), Marcelo Lima e Rafael Demarchi (16,4% cada) e Claudio Donizete (13,9%). Cinco por cento declararam que poderiam votar em todos e 24,4% não souberam ou não quiseram responder.

O instituto Paraná ouviu 800 eleitores em São Bernardo entre os dias 21 e 26 de maio. O grau de confiança dos resultados do levantamento é de 95%. Contratada pelo Diário, a pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o código alfanumérico SP-02825/2024.