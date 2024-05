Apesar de estar em tratamento de câncer, Kate Middleton acompanha de perto novo projeto sobre infância

Sempre antenada! Isso é o que rola com Kate Middleton que mesmo afastada de seus afazeres reais, acompanhou de perto novo projeto. A Princesa de Gales, junto com O Grupo de Trabalho Empresarial para a Primeira Infância da Royal Foundation, está focando pesquisas para as crianças.

O grupo levantou dados para que as empresas introduzam práticas de trabalho em que os funcionários tenham mais tempo para as família. Segundo o Daily Mail, Kate esteve vendo tudo de perto, como as estatísticas de que investir na primeira infância pode gerar mais de 40 milhões de libras anualmente, aproximadamente 260 milhões de reais.

Mas tranquilizando os fãs da Família Real, o Palácio de Kensington garante que a monarca não está trabalhando. Mesmo acompanhando tudo, eles não consideram que Kate esteja indo contra pedidos médicos. A análise dos dados foi feita por Middleton de casa.