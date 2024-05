Gabriela Medeiros se emociona com recados de Malu Galli e Renan Monteiro: - Que fofo

Apoio dos colegas! Nesta última semana, as cenas de Buba em Renascer foram cheias de emoções. Durante a participação de Gabriela Medeiros no programa É de Casa deste sábado, dia 25, a atriz contou sobre o peso de gravar com Mallu Galli e Renan Monteiro. Na sequência, a jovem volta a encontrar a mãe após passar pela transição de gênero.

- Essa cena é importante porque estamos mostrando a realidade. Então vivenciar esse contexto, mostrar ao público que nem todas as pessoas trans são aceitas pela família e também ter todos esses contrapontos eles são muito importantes para a comunidade. Então eu me vi muito nesse lugar assim de como representar com muita seriedade.

Depois de abrir o coração e revelar toda a importância das cenas, Gabriela recebeu um presente especial. No programa, ela assistiu declarações de Malu Galli e Renan Monteiro a elogiando pelo trabalho.

Malu aproveitou o momento para agradecer por toda a abertura que Gabriela teve com ela:

- Queria te agradecer Gabriela, pela sua coragem, pela sua entrega, pela sua sinceridade também de dividir com a gente a sua vida.

Sem muitas palavras após a surpresa, Medeiros sorriu e chamou o momento de fofo.