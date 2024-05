Auricchio articula para presidir FUABC em 25

A poucos meses do fim do mandato, o prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), se articula para não ficar desempregado a partir de 1º de janeiro de 2025. Com menos relações no governo paulista do que em 2013, quando deixou o Paço diretamente para o comando da Secretaria de Estado de Esporte, convidado pelo então governador Geraldo Alckmin, o tucano gasta todos os cartuchos para convencer seus aliados regionais a indicá-lo para a presidência da FUABC (Fundação do ABC). Médico de formação, Auricchio possui currículo, mas há um senão que pode lhe impedir de assumir o posto: a repercussão negativa da crise que tem se instalado na saúde são-caetanense, onde pacientes estão sendo atendidos de forma precária, inclusive em baú de caminhão – caso do Hospital de Emergências Albert Sabin, no bairro Santa Paula.

BASTIDORES

Letras

Pouquíssima gente sabe, mas José Auricchio Júnior (foto) figura como autor de um livro, ABC da Terceira Idade, que, entre outros tópicos, traz dicas e orientações para quem deseja chegar bem aos 100 anos. A leitura da obra teria levado Geraldo Alckmin a convidá-lo para assumir a Secretaria de Estado de Esportes – o fato foi mencionado no discurso de posse pelo então governador. Pouco mais que um opúsculo, a obra tem 112 páginas e foi lançada em 2011 pela editora NACL, que fechou definitivamente as portas algum tempo depois.

Frustração

Dizem que Orlando Morando (PSDB) ficou bastante decepcionado com os vereadores, que, na quarta-feira, travaram pela segunda vez o projeto que autoriza o município a manter contratos com a Sabesp mesmo em caso de privatização da companhia. É que a postura da Câmara impediu que ele se jactasse de ter sido o primeiro prefeito do Grande ABC a obter o aval que o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) tanto quer.

Fogo amigo

A chegada de Junior Getulio à presidência da Câmara de Mauá não foi bem digerida por alas do Diretório Municipal do PT, especialmente aquelas ligadas a Geovane Corrêa, o vereador que precisou renunciar ao mandato e ao comando do Legislativo depois de ter perdido as condições de se manter no cargo após ser acusado de envolvimento em crime de pedofilia.

Assédio

O Sindserv SA (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Santo André) lança nesta sexta-feira o Manual de Prevenção e Combate a Todo Tipo de Assédio no Serviço Público. Evento ocorre durante seminário sobre o tema realizado na Câmara, das 8h às 13h.

Inteligência Artificial

Áudio atribuído ao vereador Marcelo Akira, o Akira do Povo (Podemos), pré-candidato à Prefeitura de Rio Grande da Serra viralizou na tarde de desta quinta-feira e causou polêmica na cidade. A mensagem traz graves acusações ao ex-chefe do Executivo Adler Kiko Teixeira, um de seus aliados: “Vamos ter de dar a mão a um corrupto como ele só por causa do apoio do Orlando (Morando, prefeito de São Bernardo)”. Akira disse a coluna que o áudio é fake, produzido com Inteligência Artificial. Prometeu dar parte à polícia, nesta sexta-feira.

Madrugada adentro

Ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha foi um dos convidados da churrascada promovida pelo deputado federal Fernando Marangoni (União Brasil) na noite de quarta-feira em Brasília. “Festa animada”, resumiu o integrante do governo Lula em postagem em rede social. Algumas fotografias do evento confirmam que, de fato, o parlamentar que tem domicílio eleitoral em Santo André se divertiu bastante.