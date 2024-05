Dupla de São Caetano estreia bem no Circuito Mundial de Tênis de Mesa

Os mesatenistas de São Caetano, Bruna Takahashi e Vitor Ishiy, estrearam com vitória na chave de duplas mistas do WTT Contender do Rio de Janeiro. Eles bateram os eslovacos Barbora Balazova e Lubomir Pistej por 3 sets a 2, na tarde desta quinta-feira (23), e avançaram para as quartas do torneio que integra o Circuito Mundial de Tênis de Mesa.